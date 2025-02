Sieg im Kellerduell: Münster schlägt Regensburg

Fridjonsson trifft sehenswert

In einer umkämpften, aber wenig hochklassigen Partie sorgten Holmbert Fridjonsson (42.) und Preußen-Urgestein Simon Scherder (69.) für den ersten Sieg der Gastgeber nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Regensburg wartet dagegen weiter auf den ersten Auswärtserfolg und verliert mit nur 15 Punkten immer weiter den Anschluss .

Im Preußenstadion blieben Torchancen lange Mangelware - bis der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Fridjonsson nach einer starken Annahme für das erste Tor sorgte. Nach Wiederanpfiff nahm das Spiel dann an Fahrt auf. Münster drängte auf den zweiten Treffer und belohnte sich: Per Kopf erzielte Scherder den ersten Treffer seiner Karriere in der 2. Liga.