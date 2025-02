2. Bundesliga: Irrer Blackout im Derby gegen Düsseldorf kostet Köln die Spitze

Nach dem Führungstreffer durch Florian Kainz (67.) antwortete Isak Johannesson (90.) mit einem verwandelten Handelfmeter für Düsseldorf, der FC rutscht in der Tabelle somit auf Platz zwei ab. Der Verteidiger Joel Schmied leistete sich vor dem Ausgleich einen echten Blackout. Bei einer Flanke riss er den Arm nach oben und traf den Ball deutlich über seinem Kopf mit der Hand. „Die darf natürlich nicht so passieren. Das wird ihn am meisten ärgern. Er wird sich maßlos ärgern über die Aktion. Ein bisschen unverständlich wenn man es so sieht“, sagte Kölns Kapitän Florian Kainz zu der Szene vor dem 1:1 bei Sky.