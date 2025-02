"Störung": Köln vermeldet kuriose Panne

Der 1. FC Köln ist sportlich derzeit in der Erfolgsspur. Zumindest neben dem Platz gibt es kleine Probleme. Die Pressekonferenz vor dem Topspiel am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg ( 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) konnte nicht wie üblich im Live-Stream verfolgt werden.

Die Kölner grüßen vor dem 22. Spieltag von der Tabellenspitze. Diese will das Team von Gerhard Struber gegen das schlechteste Heimteam der Liga verteidigen. Magdeburg konnte in dieser Saison kein einziges Heimspiel gewinnen, steht als mit Abstand bestes Auswärtsteam der Liga (28 Punkte in elf Spielen) aber dennoch auf einem starken fünften Platz.