HSV-Dämpfer gegen Elversberg

In der Tabelle bleibt Hamburg an der Spitze - doch Verfolger Köln könnte vorbeiziehen.

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst und muss um die Tabellenführung zittern. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam am Freitagabend gegen die SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus. In der Tabelle liegt der HSV mit 49 Punkten weiter an der Spitze, der 1. FC Köln kann aber am Samstag (13 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim SC Paderborn vorbeiziehen.