2. Bundesliga: Blitztor nach 8,5 Sekunden!

Eintracht Braunschweig geht gegen Preußen Münster früh in Führung. Auch der Jubel von Torschütze Richmond Tachie fällt sehenswert aus.

Eintracht Braunschweig geht gegen Preußen Münster früh in Führung. Auch der Jubel von Torschütze Richmond Tachie fällt sehenswert aus.

8,5 Sekunden! Keinen Deut länger benötigte Eintracht Braunschweig, um am frühen Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga bei Preußen Münster mit 1:0 in Führung zu gehen.