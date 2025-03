2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.03.2025 • 10:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig und Hertha BSC treffen heute zum 14. Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Bilanz spricht dabei klar für die Berliner, die in der 2. Liga bisher sechsmal unentschieden spielten und fünfmal gewannen, während Braunschweig lediglich zwei Siege verbuchen konnte. Der letzte Erfolg der Löwen gegen Hertha in der Liga datiert aus dem Oktober 1988, als sie auswärts mit 2:0 triumphierten. Im DFB-Pokal konnte Braunschweig jedoch zwei bemerkenswerte Siege gegen die Berliner feiern, zuletzt im September 2020 mit einem spektakulären 5:4-Heimsieg.

Braunschweig - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig erlebt mit nur 23 Punkten aus 25 Spielen seine drittschwächste Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga und die schwächste seit 18 Jahren. Unter Trainer Daniel Scherning sind die Löwen aktuell seit drei Spielen sieglos und konnten vor heimischer Kulisse nur eines der letzten sechs Spiele gewinnen. Ein Lichtblick ist jedoch Lino Tempelmann, der in der Rückrunde vier Tore erzielte und damit 57% der Braunschweiger Treffer beisteuerte. Tempelmanns Leistung ist ein anteiliger Ligahöchstwert unter allen Spielern in der Rückrunde.

Hertha BSC: Schwächste Saison seit Jahrzehnten

Auch Hertha BSC kämpft mit einer enttäuschenden Saison und steht mit 26 Punkten nach 25 Spielen so schlecht da wie seit der Spielzeit 1993/94 nicht mehr. Die Alte Dame ist seit sieben Spielen sieglos und holte lediglich einen von 21 möglichen Punkten – ein Ligatiefstwert. Auch unter dem neuen Trainer Stefan Leitl kommen die Berliner bisher nicht in Fahrt. Besonders auswärts hat Hertha Probleme, mit drei Niederlagen in Serie. Dennoch punkteten die Berliner in jedem der letzten fünf Gastspiele in Braunschweig, was ihnen Hoffnung auf eine Trendwende geben könnte.

Defensive Schwächen und Offensivprobleme beider Teams

Beide Mannschaften zeigen in dieser Saison Schwächen bei Standardsituationen. Hertha BSC kassierte bereits 18 Gegentore nach Standards, während Braunschweig auf 14 kommt, davon sieben nach Ecken – ein Ligahöchstwert. Offensiv sind beide Teams ebenfalls nicht in Bestform, mit jeweils nur zehn Toren in der ersten Halbzeit. Hertha schoss zudem nur zwei Tore in den letzten sechs Spielen und blieb viermal torlos. Die Berliner weisen die schwächste Chancenverwertung der Rückrunde auf und unterbieten ihren Expected-Goals-Wert deutlicher als jeder andere Verein. Beide Teams werden heute versuchen, diese Defizite zu überwinden.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

