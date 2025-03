2. Bundesliga heute: Braunschweig - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2025 • 10:18 Uhr Der None empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn sie heute im Eintracht-Stadion auf den SSV Ulm 1846 treffen.

Die historische Bilanz gegen die Spatzen ist alles andere als positiv: In den bisherigen drei Zweitliga-Duellen, darunter das Hinspiel dieser Saison, blieben die Löwen sieglos. Besonders schmerzlich war die 1:3-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Saison.

Mit einem Punkteschnitt von nur 0,33 gegen Ulm haben die Braunschweiger gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten eine schlechtere Bilanz.

Braunschweig - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SSV Ulm 1846 setzt in dieser Saison auf eine hohe Rotation in der Startelf. Mit 57 Startelfwechseln führen sie die Liga an, was Trainer Thomas Wörle die Möglichkeit gibt, flexibel auf die Herausforderungen der Saison zu reagieren. Dennoch zeigt sich die Schwäche im Angriff: Nur acht verschiedene Spieler konnten in dieser Saison für Ulm treffen, was im Vergleich zu den sieben Torschützen von Braunschweig jedoch nur einen kleinen Vorteil darstellt. Diese Rotation könnte heute entscheidend sein, um die Defensive der Löwen zu knacken, die zu Hause bereits fünfmal ohne Gegentor blieb.

Eintracht Braunschweig kämpft gegen Abwärtstrend Mit nur 21 Punkten nach 23 Spielen steht Eintracht Braunschweig unter Druck, den Abwärtstrend zu stoppen. Diese Punktzahl hatten die Niedersachsen zuletzt in der Abstiegssaison 2020/21. Trainer Daniel Scherning muss seine Mannschaft motivieren, um gegen den Aufsteiger Ulm, gegen den sie seit drei Spielen sieglos sind, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Besonders die schwache Ausbeute in der Offensive, mit nur 21 Toren in der Saison, stellt eine große Herausforderung dar, die es zu überwinden gilt.

Ulm schwächelt auswärts, Braunschweig mit Heimstärke Der SSV Ulm hat in dieser Saison erhebliche Probleme in Auswärtsspielen. Nur ein Sieg in zwölf Partien auf fremdem Platz spricht eine deutliche Sprache. Seit dem 3:1-Erfolg gegen Elversberg im September 2024 sind die Spatzen auswärts neun Spiele in Folge sieglos. Eintracht Braunschweig hingegen kann auf eine solide Heimstärke bauen, mit fünf Weißen Westen im eigenen Stadion. Diese Heimstärke könnte heute der entscheidende Faktor sein, um die Negativserie gegen Ulm zu durchbrechen und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Wird None gegen SSV Ulm 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: None gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: None gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.