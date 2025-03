2. Bundesliga heute: Darmstadt - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2025 • 15:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen den Karlsruher SC. Die Lilien sind seit vier Zweitligaduellen gegen den KSC ungeschlagen und konnten dabei zwei Siege einfahren – so viele wie in den 13 vorherigen Begegnungen zusammen. Besonders bemerkenswert ist, dass Darmstadt in jeder dieser vier Partien mehrfach traf, was ihnen zuvor nie in aufeinanderfolgenden Spielen gegen Karlsruhe gelungen war. Diese Statistik könnte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind geben, um ihre aktuelle Negativserie zu durchbrechen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Darmstadt - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, auf den Darmstadt besonders achten muss, ist Karlsruhes Fabian Schleusener. Gegen keinen anderen Verein traf der Stürmer in der 2. Bundesliga so oft wie gegen die Lilien – insgesamt sechsmal. In jedem seiner letzten vier Duelle gegen Darmstadt konnte Schleusener ein Tor erzielen. Allerdings blieb er in den letzten sechs Zweitligaspielen torlos, was ihm zusätzliche Motivation geben dürfte, seine Torflaute zu beenden und seine beeindruckende Bilanz gegen Darmstadt fortzusetzen.

Formkurve der beiden Teams im Fokus

Die aktuelle Formkurve spricht eher für den Karlsruher SC, der nach einem schwachen Start ins Jahr 2025 zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnte. Mit einem 3:1 gegen Magdeburg und einem 1:0 gegen den 1. FC Köln hat der KSC wieder in die Erfolgsspur gefunden. Darmstadt hingegen kämpft mit einer Krise und holte in den letzten acht Zweitligaspielen nur einen Sieg. Seit Beginn des 17. Spieltags sammelten die Lilien lediglich vier Punkte, was sie zum schwächsten Team in diesem Zeitraum macht. Diese Konstellation verspricht ein spannendes Duell zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Defensive Schwächen und Zweikampfstärke

Beide Teams zeichnen sich durch ihre Zweikampfstärke aus, wobei Darmstadt mit 53,2% gewonnener Duelle knapp vor dem KSC mit 52,3% liegt. Dennoch offenbart die Defensive der Lilien Schwächen, da sie in dieser Saison erst zwei Weiße Westen bewahren konnten – ein Ligatiefstwert. Der KSC hingegen hat mit sieben Toren nach hohen Ballgewinnen einen Ligabestwert aufgestellt, was ihre Stärke im Umschaltspiel unterstreicht. Diese Aspekte könnten im heutigen Spiel entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand behält und die wichtigen Punkte mit nach Hause nimmt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.