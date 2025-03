2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2025 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den SSV Jahn Regensburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf steht vor einer Herausforderung, wenn sie am heutigen Samstag gegen den SSV Jahn Regensburg antreten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune muss auf den gelbgesperrten Jamil Siebert verzichten, der in den letzten zwölf Zweitliga-Spielen stets in der Startelf stand.

{ "placeholderType": "MREC" }

Interessanterweise zeigt die Statistik, dass Düsseldorf ohne Siebert in der Startelf weniger Gegentore kassiert hat – nur 1.2 pro Spiel im Vergleich zu 1.9 mit ihm. Dennoch hat die Fortuna zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen, was genauso viele sind wie in den zwölf Spielen zuvor zusammen. Eine längere Niederlagenserie gab es unter Thioune noch nie, was den Druck auf die Mannschaft erhöht, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Düsseldorf - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SSV Jahn Regensburg erlebt seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga und hat bisher nur 16 Punkte aus 25 Spielen gesammelt. Besonders auswärts ist die Bilanz des Teams von Andreas Patz desaströs, da sie als einziges Team der Liga noch ohne Auswärtssieg sind. Mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von -31 nach zwölf Gastspielen stellt Regensburg einen neuen Vereinsnegativrekord auf. Zudem blieb der Jahn in dieser Saison bereits 16-mal torlos, was ebenfalls einen neuen Vereins-Negativrekord darstellt. Diese Offensivprobleme machen es für Regensburg besonders schwierig, gegen Düsseldorf zu punkten.

Direkter Vergleich und Schlüsselspieler Historisch gesehen hat der SSV Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf wenig Erfolg gehabt. In den letzten zwölf Pflichtspielen gelang ihnen nur ein Sieg gegen die Fortuna, und die letzten vier Duelle gingen alle verloren. Ein Spieler, der im Fokus stehen wird, ist Düsseldorfs Dawid Kownacki, der in der Rückrunde bereits sieben direkte Torbeteiligungen verzeichnet hat. Er traf in jedem seiner letzten drei Zweitliga-Spiele gegen Regensburg und könnte auch heute wieder eine entscheidende Rolle spielen. Kownackis Form könnte der Schlüssel für Düsseldorf sein, um die Negativserie zu beenden und wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Historisch gesehen hat der SSV Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf wenig Erfolg gehabt. In den letzten zwölf Pflichtspielen gelang ihnen nur ein Sieg gegen die Fortuna, und die letzten vier Duelle gingen alle verloren. Ein Spieler, der im Fokus stehen wird, ist Düsseldorfs Dawid Kownacki, der in der Rückrunde bereits sieben direkte Torbeteiligungen verzeichnet hat. Er traf in jedem seiner letzten drei Zweitliga-Spiele gegen Regensburg und könnte auch heute wieder eine entscheidende Rolle spielen. Kownackis Form könnte der Schlüssel für Düsseldorf sein, um die Negativserie zu beenden und wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Defensive Herausforderungen beider Teams Beide Mannschaften haben in dieser Saison Schwierigkeiten in der Defensive. Fortuna Düsseldorf ist seit zehn Zweitliga-Spielen ohne Weiße Weste und hat in der Rückrunde bereits 15 Gegentore kassiert, was ligaweit den höchsten Wert darstellt. Regensburg hingegen lässt durchschnittlich 14.7 gegnerische Schüsse pro Spiel zu, was nur von Eintracht Braunschweig übertroffen wird. Düsseldorf lässt zu Hause sogar die meisten gegnerischen Schüsse zu und hat nach dem FC Schalke die zweitmeisten Heimgegentore kassiert. Diese defensiven Schwächen könnten das Spiel heute entscheidend beeinflussen, und es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Abwehr besser stabilisieren kann. Beide Mannschaften haben in dieser Saison Schwierigkeiten in der Defensive. Fortuna Düsseldorf ist seit zehn Zweitliga-Spielen ohne Weiße Weste und hat in der Rückrunde bereits 15 Gegentore kassiert, was ligaweit den höchsten Wert darstellt. Regensburg hingegen lässt durchschnittlich 14.7 gegnerische Schüsse pro Spiel zu, was nur von Eintracht Braunschweig übertroffen wird. Düsseldorf lässt zu Hause sogar die meisten gegnerischen Schüsse zu und hat nach dem FC Schalke die zweitmeisten Heimgegentore kassiert. Diese defensiven Schwächen könnten das Spiel heute entscheidend beeinflussen, und es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Abwehr besser stabilisieren kann.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SSV Jahn Regensburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen REG im TV & Stream übertragen?

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }