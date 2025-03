2. Bundesliga heute: Elversberg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.03.2025 • 10:30 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SV Elversberg geht mit einer beeindruckenden Defensivserie in das Heimspiel gegen Hertha BSC. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen blieb in den letzten drei Zweitligaspielen ohne Gegentor und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf.

Insgesamt konnte die SVE in dieser Saison bereits neun Mal die Null halten, was sie gemeinsam mit Köln und Hannover an die Spitze der Liga in dieser Kategorie bringt. Diese defensive Stabilität ist ein wichtiger Faktor für die aktuelle Serie von vier ungeschlagenen Spielen (zwei Siege, zwei Unentschieden), die Elversberg in der Tabelle weiter nach oben geführt hat.

Elversberg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hertha BSC hat unter dem neuen Trainer Stefan Leitl beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg defensiv überzeugt. Die Berliner ließen in diesem Spiel nur vier gegnerische Abschlüsse zu, weniger als in jedem anderen Spiel dieser Zweitligasaison. Zudem legte die Mannschaft mit 121,7 gelaufenen Kilometern einen neuen Saisonbestwert hin. Leitl, der in seiner Trainerkarriere in der 2. Liga noch nie gegen Elversberg gewinnen konnte, wird versuchen, diese defensive Stabilität auch gegen die Saarländer auf den Platz zu bringen, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Offensivschwächen bei Standardsituationen Beide Teams haben in dieser Saison Schwierigkeiten, nach Standardsituationen zum Torerfolg zu kommen. Hertha BSC erzielte bisher nur acht Tore nach ruhenden Bällen, während die SV Elversberg sogar nur fünf Mal nach Standards traf. Lediglich Jahn Regensburg ist in dieser Kategorie noch schwächer. Dafür überzeugt Elversberg mit 35 Toren aus dem Spiel heraus, was ligaweit nur vom HSV übertroffen wird. Diese Stärke aus dem Spiel heraus könnte auch gegen Hertha BSC entscheidend sein, um die Serie der ungeschlagenen Spiele weiter auszubauen.

Junge Mannschaften im Duell Sowohl Hertha BSC als auch die SV Elversberg setzen in dieser Saison auf junge Startformationen. Mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und wenigen Tagen gehören beide Teams zu den jüngsten der Liga. Die Berliner rangieren dabei knapp vor den Saarländern. Elversberg muss jedoch auf den gesperrten Maximilian Rohr verzichten, der mit 72% gewonnenen Zweikämpfen der beste Zweikämpfer der Liga ist. Sein Fehlen könnte sich auf die defensive Stabilität der SVE auswirken, was Hertha BSC nutzen möchte, um nach zwei Niederlagen in den letzten direkten Duellen endlich wieder gegen Elversberg zu punkten.

Wird SV Elversberg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

