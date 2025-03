2. Bundesliga heute: Elversberg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2025 • 10:00 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft die SV Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auf den SC Preußen Münster. Die historische Bilanz spricht nicht gerade für die Gastgeber: Inklusive dem 1:1 in der Hinrunde der aktuellen Zweitliga-Saison konnte Elversberg keines der letzten fünf Pflichtspiele gegen Münster gewinnen.

Der letzte Erfolg datiert aus dem April 2010, als die SVE in der Regionalliga West auswärts mit 1:0 triumphierte. Aktuell befindet sich Elversberg jedoch in einer stabilen Form und ist seit sechs Zweitliga-Spielen unbesiegt, was nur von Hannover 96 übertroffen wird. Ein weiterer ungeschlagener Spieltag könnte den Vereinsrekord von sieben Spielen ohne Niederlage einstellen.

In der Offensive kann die SV Elversberg auf Muhammed Damar bauen, der zuletzt sein siebtes Tor in dieser Zweitliga-Saison erzielte. Damit liegt er hinter Fisnik Asllani, der mit zwölf Treffern die interne Torschützenliste anführt. Damar hat bereits in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen und könnte heute einen neuen persönlichen Rekord aufstellen, indem er in drei Spielen in Folge trifft – ein Kunststück, das bisher nur Asllani im letzten August gelang. Preußen Münster hingegen hat eine bemerkenswerte Stärke bei Kopfballtoren, mit 38% ihrer Tore in dieser Saison auf diese Weise erzielt. Die SVE hingegen hat nur ein Kopfballtor auf dem Konto, was den Ligatiefstwert darstellt.

Heim- und Auswärtsbilanz Die SV Elversberg hat zuletzt zwei Heimspiele in Folge gewonnen und könnte heute einen dritten Heimsieg in Serie feiern, was zuletzt im Oktober/November 2024 gelang. Preußen Münster hingegen hat mit einer Serie von drei Auswärtsniederlagen zu kämpfen, was ebenso viele sind wie in den ersten neun Auswärtsspielen der Saison zusammen. Diese Auswärtsprobleme könnten heute erneut eine Rolle spielen, insbesondere angesichts der stabilen Heimform von Elversberg. Zudem lag die SVE in dieser Saison bereits 908 Minuten in Führung, was nur vom Hamburger SV übertroffen wird, während Münster lediglich 382 Minuten in Führung lag.

Disziplin und Kaderrotation Disziplin ist ein weiterer Faktor, der das Spiel beeinflussen könnte: Preußen Münster hat in dieser Saison die meisten Gelben Karten kassiert, während Elversberg die zweitwenigsten erhielt. Münster muss zudem auf den gelbgesperrten Jorrit Hendrix verzichten, was eine Lücke im Mittelfeld hinterlässt. Beide Teams setzen vergleichsweise wenige Spieler ein, wobei Elversberg mit 23 eingesetzten Spielern den Ligatiefstwert teilt. Die SVE nimmt auch die wenigsten Wechsel in der Startformation vor, was für eine eingespielte Mannschaft spricht. Diese Kontinuität könnte im heutigen Spiel von Vorteil sein, während Münster auf eine kompakte und disziplinierte Leistung hoffen muss, um die Negativserie zu durchbrechen.

