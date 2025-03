2. Bundesliga heute: Fürth - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag empfängt die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Magdeburg im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer.

Unter der Leitung von Trainer Jan Siewert hat sich Fürth in den letzten Wochen stark präsentiert und vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spieltagen ist das Kleeblatt das formstärkste Team der Liga.

Fürth - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Besonders Livan Burcu hat sich in den letzten Spielen als Schlüsselspieler erwiesen, mit fünf Torbeteiligungen in den letzten fünf Partien. Auch Martijn Kaars ist mit 20 Scorerpunkten in 23 Spielen ein ständiger Gefahrenherd.

Standardsituationen als Trumpf für Greuther Fürth

Ein entscheidender Faktor für die SpVgg Greuther Fürth könnte ihre Stärke bei Standardsituationen sein. Mit 19 Toren nach Standards, darunter 13 nach Freistößen und Ecken, führt das Kleeblatt die Liga in dieser Kategorie an.