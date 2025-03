2. Bundesliga heute: Fürth - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Schalke 04 verspricht interessante Einblicke in die historische Bilanz der beiden Teams. Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga bisher keinen Sieg gegen die Fürther erringen können, was die Königsblauen zu einem der wenigen Teams macht, gegen die Fürth eine derart positive Bilanz aufweisen kann.