2. Bundesliga heute: Hannover - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.03.2025 • 10:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt Hannover 96 den Rivalen Eintracht Braunschweig in der Heinz von Heiden-Arena. Die historische Bilanz spricht für Hannover, denn Braunschweig wartet seit Februar 1993 auf einen Auswärtssieg in Hannover. In den letzten sieben Gastspielen blieben die Braunschweiger sieglos, was die Gastgeber optimistisch stimmen dürfte.

Dennoch sollte Hannover gewarnt sein, denn in der Hinrunde der aktuellen Saison unterlag man Braunschweig mit 0:2. Eintracht Braunschweig hat in den letzten fünf Pflichtspielen gegen Hannover nur eine Niederlage hinnehmen müssen, was auf ein spannendes Duell hindeutet.

Hannover - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Serie in dieses Spiel. Mit Trainer André Breitenreiter sind die Niedersachsen in der laufenden Zweitligasaison noch unbesiegt und konnten in den letzten acht Spielen zwei Siege und sechs Unentschieden verbuchen. Die Defensive von Hannover ist mit nur 24 Gegentoren die beste der Liga und stellt einen eingestellten Vereinsrekord dar.

Eintracht Braunschweig kämpft um Punkte

Eintracht Braunschweig hingegen hat in dieser Saison Schwierigkeiten, auswärts zu punkten. Mit nur sechs Punkten auf fremdem Platz sind sie das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga. Dennoch zeigt die Formkurve der Braunschweiger nach oben: In den letzten vier Spielen holten sie sieben Punkte, was so viele sind wie in den zehn Spielen zuvor zusammen. Ein Schlüsselspieler ist Rayan Philippe, der an 55% Prozent der Saisontore seines Teams direkt beteiligt war. Seine Leistung wird entscheidend sein, um die schwache Auswärtsbilanz zu verbessern.

Personalsorgen und taktische Herausforderungen

Hannover 96 muss heute auf die gesperrten Enzo Leopold und Fabian Kunze verzichten. Leopold ist ein wichtiger Spieler für die Hannoveraner, da er in dieser Saison die meisten Minuten aller Feldspieler absolviert hat. Sein Fehlen könnte die Stabilität im Mittelfeld beeinflussen. Auf der anderen Seite hat Braunschweig mit einem der schwächsten Angriffe der Liga zu kämpfen, was gegen die starke Defensive von Hannover eine Herausforderung darstellen wird.

Beide Teams setzen auf erfahrene Startelfs, wobei Hannover mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren und 200 Tagen die älteste Startelf der Liga stellt. Die Partie verspricht taktische Finesse und strategische Anpassungen von beiden Trainern, André Breitenreiter und Daniel Scherning.

Wird Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.