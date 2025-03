2. Bundesliga heute: Hannover - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Unter der Leitung von Trainer André Breitenreiter ist das Team seit zehn Zweitliga-Spielen unbesiegt, was die längste aktuelle Serie in der Liga darstellt. Besonders bemerkenswert ist, dass Hannover im Jahr 2025 noch kein Ligaspiel verloren hat. Mit 26 Punkten belegt Hannover den dritten Platz in der Heimtabelle, nur der Hamburger SV konnte mehr Heimpunkte sammeln. Die starke Defensive von Hannover, die mit nur 26 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt, wird heute erneut gefordert sein.

Hannover - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Magdeburg reist als das beste Auswärtsteam der Zweitliga-Saison nach Hannover. Mit 29 Punkten aus 13 Gastspielen hat das Team von Christian Titz einen neuen Rekord in der 2. Liga aufgestellt. Dennoch steht Magdeburg vor einer Herausforderung, nachdem sie zuletzt eine Niederlage gegen den Hamburger SV hinnehmen mussten. Sollte Magdeburg heute nicht gewinnen, wäre dies das erste Mal in dieser Saison, dass sie drei Auswärtsspiele in Folge sieglos bleiben. Die Offensive des FCM, die mit 53 Toren die zweitbeste der Liga ist, wird versuchen, die starke Abwehr von Hannover zu durchbrechen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Spieler im Fokus: Enzo Leopold und seine Torbeteiligungen

Beide Mannschaften haben in der Rückrunde der 2. Bundesliga bereits sieben Tore nach Standardsituationen erzielt, was den Ligabestwert darstellt. Hannover 96 hat insgesamt 18 Tore nach Standards erzielt, was 53% ihrer Gesamttore ausmacht und ebenfalls ein anteiliger Ligabestwert ist. Der 1. FC Magdeburg wird versuchen, diese Stärke in Standardsituationen zu nutzen, um die Abwehr von Hannover zu überwinden. Mit einer durchschnittlichen Balleroberungslinie von 44.3 Metern bei Hannover und 42.8 Metern bei Magdeburg, sind beide Teams bekannt für ihr aggressives Pressing, was zu gefährlichen Standardsituationen führen könnte.Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen könnte, ist Enzo Leopold von Hannover 96. Mit seinem vierten Assist in dieser Zweitliga-Saison hat er seinen persönlichen Rekord eingestellt und ist der beste Vorlagengeber seines Teams. Gegen den 1. FC Magdeburg hat Leopold bereits vier direkte Torbeteiligungen erzielt, darunter ein Tor und drei Assists. Seine Fähigkeit, Standardsituationen zu nutzen und seine Mitspieler in Szene zu setzen, könnte heute entscheidend sein, um die starke Abwehr von Magdeburg zu überwinden und Hannover zum Sieg zu führen.