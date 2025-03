2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2025 • 15:40 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit viel Selbstvertrauen in das heutige Heimspiel gegen die SV 07 Elversberg. Unter der Leitung von Trainer Markus Anfang haben die Roten Teufel eine beeindruckende Rückrunde hingelegt und stehen mit 16 Punkten an der Spitze der Rückrunden-Tabelle. Mit fünf Siegen aus den letzten sieben Zweitliga-Spielen (1 Unentschieden, ein Niederlage) zeigt sich der FCK in bestechender Form. Besonders hervorzuheben ist Marlon Ritter, der in der Rückrunde bereits vier seiner fünf Saisontore erzielt hat und damit zu den treffsichersten Spielern der Liga zählt.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Kaiserslautern - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die SV 07 Elversberg reist mit einer beeindruckenden Defensivbilanz ins Fritz-Walter-Stadion. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in den letzten vier Partien kein Gegentor kassiert – ein laufender Vereinsrekord. Mit insgesamt zehn Weißen Westen stellt Elversberg die beste Defensive der Liga. Besonders auswärts präsentieren sich die Saarländer stabil und haben in den letzten fünf Gastspielen nur sieben Gegentore hinnehmen müssen, was die beste Auswärtsdefensive im Unterhaus bedeutet.

Spannende Duelle und persönliche Bestmarken

Das Duell zwischen Kaiserslautern und Elversberg verspricht nicht nur aufgrund der aktuellen Formkurven beider Teams interessant zu werden, sondern auch wegen der individuellen Leistungen der Spieler. Ragnar Ache vom FCK erzielte zuletzt seinen ersten Doppelpack der Saison und hat gegen Elversberg bereits zwei Tore in drei Spielen auf dem Konto. Auf der Gegenseite ist Muhammed Damar mit sechs Saisontoren und neun Scorerpunkten eine wichtige Stütze für die SVE. In der Hinrunde war es Damar, der mit seinem Treffer den 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern sicherte.

Historie und Statistik im Fokus

Historisch gesehen hat Elversberg in den letzten beiden Aufeinandertreffen mit Kaiserslautern die Oberhand behalten und könnte heute den dritten Sieg in Folge gegen die Pfälzer feiern. Kaiserslautern hingegen hat in dieser Saison bereits zwölf Siege auf dem Konto, was Ligabestwert bedeutet und die Leistung der letzten Saison übertrifft. Beide Teams haben eine hohe Erfolgsquote, wenn sie in Führung gehen: Kaiserslautern gewann 86% der Spiele nach Führung, Elversberg 73%. Diese Statistiken versprechen ein spannendes Kräftemessen im Fritz-Walter-Stadion.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.