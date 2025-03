2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Karlsruher SC empfängt heute Abend den 1. FC Köln im heimischen BBBank Wildpark. Unter der Leitung von Trainer Christian Eichner hat sich der KSC in dieser Saison als schwer zu schlagender Gegner etabliert, insbesondere gegen Absteiger.

Seit elf Zweitliga-Spielen ist Karlsruhe gegen Absteiger ungeschlagen, was einen laufenden Klubrekord darstellt. Diese beeindruckende Serie möchten die Badener auch gegen die Kölner fortsetzen, die zuletzt in zwei Zweitliga-Spielen in Folge sieglos blieben.