2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.03.2025 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der Karlsruher SC den SSV Ulm 1846 im BBBank Wildpark. Die historische Bilanz zwischen den beiden Teams spricht klar für die Gastgeber: Der KSC hat in der eingleisigen 2. Bundesliga nur eines seiner sieben Spiele gegen die Spatzen verloren und dabei im Schnitt beeindruckende 3,14 Tore pro Spiel erzielt. Die einzige Niederlage gegen Ulm in der 2. Liga ereignete sich im Jahr 1998, als der KSC zuhause mit 1:2 unterlag. Diese Statistik könnte den Karlsruher SC beflügeln, zumal sie in den letzten zwölf Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger nur einmal verloren haben.

Karlsruhe - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Christian Eichner muss heute auf Nicolai Rapp verzichten, der aufgrund seiner zehnten Gelben Karte gesperrt ist. Rapps Abwesenheit könnte sich als problematisch erweisen, da der KSC keines der vier Spiele in dieser Saison gewinnen konnte, in denen Rapp nicht in der Startelf stand. Zudem stellt der Karlsruher SC mit 46 Gegentoren die zweitschwächste Abwehr der Liga. Diese defensive Anfälligkeit könnte den Spatzen aus Ulm Chancen bieten, obwohl sie bisher nur 25 Tore in dieser Saison erzielt haben.

Ulm kämpft gegen Negativserie

Der SSV Ulm 1846 befindet sich in einer schwierigen Phase und hat nur eines seiner letzten 18 Spiele in der 2. Liga gewonnen. Auswärts sind die Spatzen seit zehn Spielen ohne Sieg, was eine Herausforderung für Trainer Robert Lechleiter darstellt. Besonders problematisch für Ulm ist die Tatsache, dass sie fast die Hälfte ihrer Gegentore in der Schlussviertelstunde kassieren. Diese Schwäche könnte dem KSC, der bekannt dafür ist, nach hohen Ballgewinnen Tore zu erzielen, zusätzliche Möglichkeiten bieten.

Strategische Ansätze und Schlüssel zum Erfolg

Für den Karlsruher SC wird es entscheidend sein, die Schwächen der Ulmer in der Schlussphase auszunutzen und ihre eigene defensive Stabilität zu verbessern. Die Fähigkeit des KSC, nach Rückständen Punkte zu holen, könnte ebenfalls eine Rolle spielen, da Ulm dazu neigt, Führungen zu verspielen. Auf der anderen Seite muss Ulm versuchen, seine Defensivprobleme zu lösen und die Chancen, die sich durch die Abwesenheit von Nicolai Rapp bieten, zu nutzen.

Wird Karlsruher SC gegen SSV Ulm 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

