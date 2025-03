2. Bundesliga heute: Köln - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Köln - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SV Darmstadt 98 reist mit einer beeindruckenden Offensivbilanz nach Köln. Killian Corredor und Isac Lidberg sind die Schlüsselspieler im Angriff der Lilien und waren an acht der letzten zehn Zweitliga-Tore direkt beteiligt. Beide Spieler haben in dieser Saison bereits mehrfach sowohl ein Tor als auch eine Vorlage in einem Spiel erzielt, was ihre Bedeutung für das Team von Trainer Florian Kohfeldt unterstreicht. Trotz ihrer Offensivstärke haben die Lilien jedoch Schwierigkeiten, auswärts zu punkten, und warten seit sieben Pflicht-Auswärtsspielen auf einen Sieg. Diese Schwäche könnte für Köln eine Chance darstellen, die Abwehr der Gäste zu knacken.

Defensive Stabilität als Trumpf für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat in dieser Saison eine bemerkenswerte defensive Leistung gezeigt und zuletzt seine zehnte Weiße Weste in der Zweitliga-Saison behalten, was einen geteilten Liga-Höchstwert darstellt. Die Mannschaft von Gerhard Struber hat die wenigsten gegnerischen Schüsse zugelassen und wird versuchen, diese defensive Stärke gegen die offensivstarken Darmstädter auszuspielen. Während die Lilien in zwei ihrer letzten drei Spiele ohne Gegentor blieben, haben sie insgesamt die wenigsten Weißen Westen in der Liga, was auf eine gewisse Anfälligkeit hinweist. Köln könnte diese Schwäche nutzen, um den Gegner unter Druck zu setzen und den eigenen Rekord an 1:0-Siegen weiter auszubauen.