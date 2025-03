2. Bundesliga heute: Lautern - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor einer Herausforderung, wenn sie heute Abend im Fritz-Walter-Stadion auf Fortuna Düsseldorf treffen. Die Roten Teufel haben in der 2. Bundesliga eine durchwachsene Bilanz gegen die Gäste aus Düsseldorf. In den letzten acht Heimspielen gegen Fortuna konnte Kaiserslautern nur einen Sieg verbuchen, während sie fünf Niederlagen hinnehmen mussten.

Kaiserslautern kann sich jedoch auf ihre offensive Stärke verlassen, denn mit 46 Toren stellen sie die drittbeste Offensive der laufenden Zweitliga-Saison. Diese beeindruckende Torbilanz wird heute Abend auf die zweitbeste Auswärts-Defensive der Liga treffen. Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison auswärts nur 14 Gegentore kassiert, eine Leistung, die nur von der SV 07 Elversberg übertroffen wird.

Fortuna Düsseldorf reist mit einer durchwachsenen Auswärtsform nach Kaiserslautern. In den letzten sieben Auswärtsspielen konnte die Mannschaft von Daniel Thioune nur einen Sieg einfahren und musste zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage beim Hamburger SV hinnehmen.

Besonders Matthias Zimmermann könnte heute Abend eine entscheidende Rolle spielen, nachdem er zuletzt gegen Jahn Regensburg sein erstes Zweitliga-Tor seit Oktober 2023 erzielte. Gegen Kaiserslautern hat Zimmermann bereits in der Vergangenheit seine Scorerqualitäten unter Beweis gestellt und könnte erneut zum Schlüsselspieler für Düsseldorf werden.

Spieler im Fokus: Daniel Hanslik und Ragnar Ache

Für den 1. FC Kaiserslautern stehen zwei Spieler besonders im Fokus: Daniel Hanslik und Ragnar Ache. Hanslik, der vor seinem 150. Pflichtspiel für Kaiserslautern steht, war in den letzten drei Zweitliga-Partien an je einem Tor direkt beteiligt und hat in dieser Saison bereits acht Assists geliefert. Im Hinspiel gegen Düsseldorf gelang ihm seine bisher beste Leistung mit drei Scorerpunkten.