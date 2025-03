2. Bundesliga heute: Lautern - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In den letzten acht Pflichtspielen gegen die Pfälzer verloren die Oberpfälzer nur einmal, und das war im Mai 2013. Besonders bemerkenswert ist, dass Jahn Regensburg auswärts beim FCK noch ungeschlagen ist, mit einem Sieg und drei Unentschieden.

Aktuell sind die Regensburger seit sechs Spielen gegen Kaiserslautern ungeschlagen, was ihnen sicherlich Selbstvertrauen für das heutige Duell gibt.

Lautern - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Trainer Andreas Patz und sein Team gibt es jedoch auch Herausforderungen zu bewältigen. Der Stammtorhüter Felix Gebhardt ist gesperrt und wird heute nicht zwischen den Pfosten stehen. Gebhardt ist der erste Torhüter seit der Saison 2019/20, der eine Gelbsperre absitzen muss. Mit einer Abwehrquote von nur 57 Prozent hat er in dieser Saison die schwächste Bilanz aller Stammtorhüter der 2. Bundesliga. Diese Lücke im Tor könnte für die ohnehin defensiv anfälligen Regensburger, die bereits 50 Gegentore kassiert haben, problematisch werden.

Kaiserslautern mit starkem Rückrundenauftakt

Der 1. FC Kaiserslautern unter Trainer Markus Anfang startete stark in die Rückrunde und blieb in den ersten fünf Spielen ungeschlagen. Trotz der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den Hamburger SV haben die Roten Teufel mit 13 Punkten aus sechs Spielen einen Vereinsrekord für die Rückrunde eingestellt. Besonders zu Hause sind die Lauterer gegen Aufsteiger eine Macht, seit neun Spielen ungeschlagen, was ihnen zusätzliches Selbstvertrauen für das heutige Spiel geben dürfte.