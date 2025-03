2. Bundesliga heute: Magdeburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.03.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Magdeburg den SV Darmstadt 98 in der Avnet Arena. In der 2. Bundesliga trafen beide Teams bisher fünfmal aufeinander, wobei der SV Darmstadt 98 in der Hinrunde dieser Saison erstmals Punkte gegen die Magdeburger liegen ließ, als sie mit 1:2 unterlagen. Der 1. FC Magdeburg hat gegen kein anderes Team mehr Zweitliga-Niederlagen hinnehmen müssen als gegen die Lilien, nämlich vier, was sie mit Düsseldorf, Hannover und St. Pauli gleichzieht. Doch die jüngste Form der Magdeburger gegen Bundesliga-Absteiger ist beeindruckend: Sie gewannen ihre letzten vier Zweitliga-Spiele gegen Absteiger, darunter ein überzeugender 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln.

{ "placeholderType": "MREC" }

Magdeburg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften zeichnen sich durch eine hohe Anzahl an Torschüssen aus. Der 1. FC Magdeburg gibt im Schnitt 14,9 Torschüsse pro Spiel ab und hat mit 20% die beste Chancenverwertung der Liga. Der SV Darmstadt 98 folgt dicht dahinter mit 14,7 Torschüssen pro Spiel, jedoch mit einer geringeren Chancenverwertung von 15%. Magdeburg führt zudem die Liga in Großchancen an, während Darmstadt mit 57 herausgespielten Angriffen, die zu einem Torschuss oder einer Strafraumaktion führten, den Ligahöchstwert erreicht. Diese offensive Ausrichtung beider Teams verspricht ein torreiches Spiel, zumal in den Auswärtsspielen der Darmstädter im Schnitt vier Tore pro Spiel fallen.

Fehlende Schlüsselspieler Beide Teams müssen heute auf wichtige Spieler verzichten. Der 1. FC Magdeburg wird ohne seinen Rekordscorer Baris Atik auskommen müssen, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Atik ist mit 16 Toren und 17 Assists eine zentrale Figur im Magdeburger Spiel. Auf der anderen Seite muss der SV Darmstadt 98 seinen Kapitän Clemens Riedel ersetzen, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlt. Riedel ist ein entscheidender Spieler in der Defensive der Lilien und hat in dieser Saison die zweitmeisten Pässe aller Spieler in der Liga gespielt. Beide Teams müssen heute auf wichtige Spieler verzichten. Der 1. FC Magdeburg wird ohne seinen Rekordscorer Baris Atik auskommen müssen, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Atik ist mit 16 Toren und 17 Assists eine zentrale Figur im Magdeburger Spiel. Auf der anderen Seite muss der SV Darmstadt 98 seinen Kapitän Clemens Riedel ersetzen, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlt. Riedel ist ein entscheidender Spieler in der Defensive der Lilien und hat in dieser Saison die zweitmeisten Pässe aller Spieler in der Liga gespielt.

Auswärtsschwäche der Lilien Der SV Darmstadt 98 hat in den letzten fünf Zweitliga-Auswärtsspielen keinen Sieg errungen, was die längste Serie seit 2019 darstellt. Trotz dieser Auswärtsschwäche haben die Lilien in der Fremde die zweitmeisten Tore der Liga erzielt, was auf ihre offensive Durchschlagskraft hinweist. Allerdings kassierten sie auch die drittmeisten Gegentore, was ihre Defensive als Schwachstelle ausweist. Nach einem wichtigen 2:0-Sieg gegen Schalke, der eine Serie von vier torlosen Spielen beendete, hoffen die Darmstädter, ihre Form zu stabilisieren und in Magdeburg zu punkten. Der SV Darmstadt 98 hat in den letzten fünf Zweitliga-Auswärtsspielen keinen Sieg errungen, was die längste Serie seit 2019 darstellt. Trotz dieser Auswärtsschwäche haben die Lilien in der Fremde die zweitmeisten Tore der Liga erzielt, was auf ihre offensive Durchschlagskraft hinweist. Allerdings kassierten sie auch die drittmeisten Gegentore, was ihre Defensive als Schwachstelle ausweist. Nach einem wichtigen 2:0-Sieg gegen Schalke, der eine Serie von vier torlosen Spielen beendete, hoffen die Darmstädter, ihre Form zu stabilisieren und in Magdeburg zu punkten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.