2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend empfängt der 1. FC Magdeburg den Hamburger SV in der Avnet Arena. Die Magdeburger sind seit drei Zweitliga-Spielen gegen den HSV sieglos und möchten diese Serie unbedingt beenden. In den letzten Heimspielen gegen die Hamburger blieben sie jedoch ungeschlagen, was ihnen Hoffnung gibt. Die Mannschaft von Christian Titz spielt derzeit ihre beste Saison in der 2. Bundesliga und ist nur einen Punkt von ihrem Saisonrekord entfernt. Mit 42 Punkten nach 25 Partien haben sie sich eine solide Ausgangsposition erarbeitet.