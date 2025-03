2. Bundesliga heute: Münster - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.03.2025 • 10:30 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag trifft der SC Preußen Münster im Preußenstadion auf Eintracht Braunschweig. Historisch betrachtet hatte Münster gegen Braunschweig im Profifußball oft das Nachsehen, denn von 15 Begegnungen konnten die Preußen nur zwei für sich entscheiden.

In den letzten vier Partien gegen Braunschweig blieb Münster sieglos, doch in Heimspielen sieht die Bilanz etwas besser aus: Seit drei Heimspielen sind die Preußen ungeschlagen gegen die Löwen, nachdem sie zuvor dreimal in Folge verloren hatten. Unter der Leitung von Trainer Sascha Hildmann möchte Münster diesen Trend fortsetzen und den positiven Schwung aus dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Elversberg mitnehmen.

Münster - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig, trainiert von Daniel Scherning, hat in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Mit 49 Gegentoren stellt Braunschweig die zweitschwächste Defensive der Liga. Besonders anfällig zeigt sich die Mannschaft bei Standardsituationen, denn kein Team kassierte mehr Gegentore nach Eckbällen als die Löwen.

Offensiv hingegen ist Lino Tempelmann ein Lichtblick für Braunschweig. Mit fünf Toren in der Rückrunde hat er 63% der Rückrundentore seines Teams erzielt und ist damit einer der gefährlichsten Spieler der Liga in dieser Phase.

Aufsteiger und ihre Herausforderungen Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison Schwierigkeiten gegen Aufsteiger, denn sie konnten keines der vier Spiele gegen die Neulinge gewinnen.

Der SC Preußen Münster hingegen hat sich in den letzten Spielen stabilisiert und könnte nach dem Sieg gegen Elversberg erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge feiern.

Frühe Spielphasen als Schlüssel Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels wird die Anfangsviertelstunde sein. Während der SC Preußen Münster in dieser Saison nur ein Tor in den ersten 15 Minuten erzielte, kassierte Eintracht Braunschweig in dieser Zeitspanne ligaweit die meisten Gegentore.

Diese Schwäche der Braunschweiger könnte Münster die Gelegenheit bieten, früh in Führung zu gehen und das Spiel zu kontrollieren.

Wird SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.