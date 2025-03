2. Bundesliga heute: Münster - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den SC Preußen Münster. Seit der Bundesliga-Gründung hat der Club keines der vier Pflichtspiele gegen die Münsteraner verloren. Nach einem 2:2-Unentschieden im September 1963 folgten drei Siege in Serie für die Nürnberger.

Besonders bemerkenswert war das Hinspiel dieser Zweitliga-Saison, in dem der FCN einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg drehte. Diese Serie möchte der Club unter der Leitung von Trainer Miroslav Klose im Preußenstadion fortsetzen.

Münster - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Florian Pick, der im Januar vom 1. FC Nürnberg zu Preußen Münster wechselte. Seit seinem Debüt am 19. Spieltag hat Pick sich als wichtiger Akteur für den Aufsteiger etabliert. Mit den meisten Strafraumaktionen (22) und Torschussbeteiligungen (20) bei Münster ist er eine zentrale Figur im Offensivspiel. Interessanterweise gelangen ihm in seinem letzten Zweitliga-Heimspiel gegen den FCN im Februar 2023, damals noch im Trikot des 1. FC Heidenheim, zwei Assists bei einem 5:0-Erfolg.

Der 1. FC Nürnberg hat in dieser Saison eine bemerkenswerte Serie gegen Aufsteiger hingelegt. Alle vier Duelle gegen Aufsteiger wurden gewonnen, was Teil einer fünf Spiele umfassenden Siegesserie gegen Teams aus der unteren Liga ist. Kein anderer Zweitligist kann auf eine so lange aktive Siegesserie gegen Aufsteiger verweisen. Diese Serie gibt den Nürnbergern zusätzliches Selbstvertrauen, um im Preußenstadion erneut erfolgreich zu sein und ihre Position in der Tabelle zu festigen.