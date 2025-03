2. Bundesliga heute: Nürnberg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.03.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr kommt es im Max-Morlock-Stadion zum mit Spannung erwarteten Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Die Begegnung verspricht nicht nur aufgrund der geografischen Nähe der beiden Teams Brisanz, sondern auch aufgrund der historischen Rivalität. In der Hinrunde feierte Nürnberg mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg in Fürth seinen höchsten Erfolg im Profifußball gegen den Nachbarn. Dennoch hat Fürth in der eingleisigen 2. Bundesliga die Nase vorn, mit insgesamt elf Siegen gegenüber nur sechs Niederlagen und zehn Unentschieden gegen Nürnberg.

Beide Mannschaften gehen mit einer starken Form ins Derby. Nürnberg hat bereits elf Saisonsiege auf dem Konto, so viele wie in der gesamten vergangenen Spielzeit, und benötigt nur noch zwei Punkte, um die Punktausbeute der Saison 2023/24 zu erreichen. Mit 16 Punkten aus den letzten acht Partien spielt das Team von Miroslav Klose seine beste Zweitliga-Rückrunde seit der Saison 2015/16. Auf der anderen Seite ist Fürth unter Trainer Jan Siewert seit drei Spielen ungeschlagen und hat an den letzten sechs Spieltagen 13 Punkte gesammelt. Beide Teams zählen damit zu den erfolgreichsten der letzten Wochen in der Liga.

Defensive Stabilität vs. Standardstärke

Ein spannender Aspekt des Spiels wird die defensive Stabilität des 1. FC Nürnberg gegen die Standardstärke der SpVgg Greuther Fürth sein. Nürnberg hat in der laufenden Saison bereits siebenmal zu null gespielt, mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Allerdings hat der Club auch 17 Gegentore nach Standardsituationen kassiert, was eine Schwachstelle darstellt. Fürth hingegen hat in dieser Saison die meisten Tore nach Standards erzielt, insgesamt 19. Diese Konstellation verspricht interessante taktische Duelle, insbesondere bei ruhenden Bällen.

Junge Talente im Fokus

Ein weiteres Highlight des Spiels ist der Einsatz junger Talente, insbesondere auf Seiten von Nürnberg. Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und 216 Tagen stellte der Club in Münster seine jüngste Startelf seit März 1985 auf. Auch ligaweit hat Nürnberg die jüngste Startelf, was auf eine zukunftsorientierte Strategie unter Miroslav Klose hinweist. Besonders im Fokus steht Stefanos Tzimas, der in der Hinrunde in Fürth seinen bisher einzigen Doppelpack erzielte und zuletzt sowohl mit einer Torvorlage als auch einem Treffer entscheidend zum Erfolg seines Teams beitrug. Auf der anderen Seite hat Fürths Julian Green in seinen letzten vier Einsätzen jeweils einen Scorerpunkt gesammelt, was ihn zu einem wichtigen Akteur für das Kleeblatt macht.

