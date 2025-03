2. Bundesliga heute: Nürnberg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz in das Duell gegen Hannover 96. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose ist seit acht Heimspielen in der 2. Bundesliga ungeschlagen und konnte die letzten vier Partien im Max-Morlock-Stadion allesamt für sich entscheiden. Mit einem weiteren Sieg könnten die Franken die Niedersachsen als bestes Heimteam der laufenden Saison ablösen. Die Nürnberger Defensive zeigte sich zuletzt stabil und blieb in den letzten beiden Ligaspielen ohne Gegentor, was in dieser Saison bislang nur selten gelang.

Nürnberg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 reist mit einer bemerkenswerten Serie von sieben ungeschlagenen Spielen nach Nürnberg. Die Mannschaft von André Breitenreiter, die in dieser Saison noch kein Spiel nach einer Führung verloren hat, zeigte sich defensiv stark und stellt mit nur 23 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Dennoch mussten die Niedersachsen in der Rückrunde bereits sechs Punkte nach Führungen abgeben, was zuletzt beim 1:1 gegen Paderborn der Fall war. Der Ausfall von Jannik Dehm und Boris Tomiak, die beide gesperrt sind, könnte die Defensive jedoch schwächen.

Historische Bilanz spricht für Hannover 96 Die jüngste Bilanz spricht klar für Hannover 96, denn der 1. FC Nürnberg konnte in den letzten fünf Zweitligaduellen gegen die Niedersachsen keinen Sieg einfahren. Vier dieser Partien endeten sogar ohne eigenen Treffer für den Club. Der letzte Erfolg der Nürnberger gegen Hannover datiert aus dem März 2022, als sie auswärts mit 3:0 gewannen. Im heimischen Stadion wartet der FCN seit Oktober 2016 auf einen Sieg gegen die 96er. Diese Statistik dürfte den Gästen zusätzlichen Rückenwind verleihen, um ihre Serie fortzusetzen. Jung gegen Erfahren: Duell der Generationen Ein interessantes Detail des Spiels ist der Altersunterschied der beiden Mannschaften. Der 1. FC Nürnberg stellt in dieser Saison die jüngste Startelf der Liga, während Hannover 96 mit der ältesten Startelf antritt. Diese Konstellation könnte das Spielgeschehen beeinflussen, denn die Nürnberger setzen auf frischen Wind und Dynamik, während Hannover auf Erfahrung und Routine baut. Trainer André Breitenreiter steht zudem vor seinem 50. Spiel als Zweitliga-Trainer und hat in seinen bisherigen 15 Partien mit Hannover keine einzige Niederlage hinnehmen müssen.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

