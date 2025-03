2. Bundesliga heute: Paderborn - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.03.2025 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV steht vor einer besonderen Herausforderung, wenn er heute in der Home Deluxe Arena auf den SC Paderborn 07 trifft. Die Hanseaten haben seit vier Zweitliga-Partien nicht mehr gegen Paderborn gewonnen, was sie gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten so lange sieglos ließ.

In der Vergangenheit dominierte der HSV jedoch die ersten sieben Duelle in der 2. Bundesliga mit fünf Siegen. Unter der Leitung von Trainer Merlin Polzin hat der HSV in dieser Saison jedoch einen beeindruckenden Lauf hingelegt und ist seit elf Spielen ungeschlagen, was die Mannschaft motiviert, den Vereinsrekord von zwölf unbesiegten Spielen einzustellen.

Paderborn - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Paderborn 07 zeigt sich in dieser Saison in starker Verfassung und hat nur fünf der ersten 23 Spiele verloren. Diese Bilanz erinnert an die letzte Aufstiegssaison 2018/19, als Paderborn ebenfalls 38 Punkte nach 23 Spielen auf dem Konto hatte. Besonders bemerkenswert ist die Trefferserie der Paderborner, die in den letzten zwölf Spielen immer mindestens ein Tor erzielten. Trainer Lukas Kwasniok wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft auch gegen den Tabellenführer ihre Serie fortsetzen kann, zumal Paderborn in dieser Saison gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel ungeschlagen blieb.

Offensivstärke und Defensivsolidität Beide Teams zeichnen sich durch ihre Offensivstärke aus, insbesondere in der Schlussviertelstunde, in der sowohl der SC Paderborn als auch der Hamburger SV jeweils 15 Tore erzielten – mehr als jeder andere Verein in der Liga. Paderborn hat zudem die zweitmeisten Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Defensiv stehen beide Mannschaften ebenfalls stabil, mit nur 29 Gegentoren in der laufenden Saison. Der SCP weist sogar den geringsten Expected-Goals-Against-Wert auf, während der HSV den höchsten Expected-Goals-Wert der Liga vorweisen kann.

Top-Torjäger im Fokus Im heutigen Duell werden zwei der treffsichersten Spieler der Liga im Mittelpunkt stehen. Paderborns Adriano Grimaldi hat in den letzten vier Spielen dreimal getroffen und zeigt sich in der Rückrunde in bestechender Form. Auf der anderen Seite steht Hamburgs Davie Selke, der mit 16 Saisontoren der beste Torjäger der 2. Bundesliga ist. Selke hat in seiner Karriere noch nie gegen den SC Paderborn verloren und wird alles daransetzen, diese Serie fortzusetzen. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang der Partie sein.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

