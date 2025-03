2. Bundesliga heute: Paderborn - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok hat aus den letzten sechs Zweitliga-Spielen 14 Punkte geholt und ist seitdem ungeschlagen.

Besonders die Heimstärke des SCP ist hervorzuheben, denn die Paderborner feierten jüngst den dritten Zweitliga-Heimsieg in Folge. In der laufenden Saison haben sie bereits 45 Punkte gesammelt, was ihre zweitbeste Zweitliga-Saison darstellt. Ein weiterer Sieg könnte die Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen.