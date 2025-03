2. Bundesliga heute: Paderborn - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2025 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, wenn der 1. FC Kaiserslautern in der Home Deluxe Arena gastiert. Historisch gesehen haben die Paderborner gegen die Roten Teufel eine schwierige Bilanz. Nur gegen Greuther Fürth kassierte der SCP mehr Niederlagen in der 2. Bundesliga als gegen Kaiserslautern, mit insgesamt neun Niederlagen.

Besonders schmerzhaft war die 0:3-Niederlage in der Hinrunde, die als höchste Saison-Niederlage für Paderborn in die Bücher einging. Auch die Heimstatistik gegen den FCK ist nicht gerade rosig, mit nur einem Sieg aus sieben Heimspielen in der 2. Liga, zuletzt im Februar 2023.

Paderborn - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten. Paderborns Tjark Scheller und Kaiserslauterns Marlon Ritter sind aufgrund von Gelbsperren nicht mit von der Partie. Der Verlust von Ritter, der in dieser Saison die meisten Torschussvorlagen und Pässe in den Strafraum für den FCK lieferte, könnte die offensive Schlagkraft der Gäste beeinträchtigen.

Lukas Kwasniok, Trainer des SC Paderborn, wird seine Mannschaft entsprechend anpassen müssen, um die defensive Stabilität zu wahren und gleichzeitig die offensive Schwäche gegen Kaiserslautern zu überwinden, da Paderborn im Schnitt nur 0,41 Tore pro Spiel gegen den FCK erzielt.

Formstarke Teams im direkten Duell Beide Mannschaften gehen mit beeindruckenden Serien in das Duell. Der SC Paderborn hat aus den letzten fünf Zweitliga-Spielen elf Punkte geholt, was ihn zusammen mit der SV Elversberg zum Ligahöchstwert in diesem Zeitraum macht. Besonders zu Hause zeigt sich Paderborn stark, mit zuletzt zwei Siegen in Folge. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Kaiserslautern in den ersten acht Rückrunden-Spieltagen 17 Punkte gesammelt, was einen eingestellten Vereinsrekord bedeutet. Diese Formstärke verspricht ein intensives Aufeinandertreffen, bei dem beide Teams ihre Erfolgsserien fortsetzen wollen.

Defensive Stärke gegen offensive Gefahr Ein spannendes Element des Spiels wird das Aufeinandertreffen der besten Abwehr der Rückrunde, dem SC Paderborn, gegen die offensive Gefahr von Kaiserslautern. Paderborn hat in den letzten fünf Spielen vier Mal eine weiße Weste behalten und könnte erstmals seit Oktober 2022 drei Spiele in Folge ohne Gegentor abschließen. Kaiserslautern hingegen verfügt mit Ragnar Ache über einen der torgefährlichsten Spieler der Liga, der seit Beginn der Vorsaison 29 Tore erzielt hat. Die taktische Ausrichtung von Markus Anfang wird entscheidend sein, um die Defensive von Paderborn zu knacken und gleichzeitig die eigenen Schwächen in der Abwehr zu kompensieren.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

