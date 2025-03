2. Bundesliga heute: Regensburg - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Regensburg - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderer Fokus liegt auf Nürnbergs Julian Justvan, der in der Hinrunde gegen Regensburg einen Dreierpack erzielte und insgesamt sechs Saisontore auf seinem Konto hat – ein persönlicher Rekord. Bemerkenswert ist, dass fünf dieser Tore in bayerischen Derbys fielen, was seine besondere Stärke in diesen prestigeträchtigen Begegnungen unterstreicht.