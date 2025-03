2. Bundesliga heute: Regensburg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Jahn Regensburg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den SC Paderborn in das heutige Duell. In der 2. Bundesliga konnte der Jahn bereits vier Heimspiele gegen die Ostwestfalen gewinnen, mehr als gegen jeden anderen aktuellen Zweitligisten.

Für den SC Paderborn könnte Adriano Grimaldi der entscheidende Spieler werden. Der Stürmer hat in seinen letzten fünf Zweitliga-Einsätzen vier Tore erzielt und ist damit in bestechender Form. Mit insgesamt sechs Saisontoren teilt er sich die Position des Top-Torschützen des SCP mit Filip Bilbija. Grimaldi hat in der Rückrunde nur weniger Tore erzielt als Davie Selke und Martijn Kaars, was seine Bedeutung für die Offensive der Paderborner unterstreicht. Trainer Lukas Kwasniok wird auf die Treffsicherheit seines Angreifers setzen, um die Serie von ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger fortzusetzen.