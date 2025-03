2. Bundesliga heute: Schalke - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Wenn der FC Schalke 04 heute Abend Hannover 96 in der Veltins-Arena empfängt, trifft eine lange Rivalität aufeinander. Die Knappen haben in der Vergangenheit eine beeindruckende Bilanz gegen die Niedersachsen vorzuweisen, denn sie verloren nur eines der letzten 13 Zweitligaduelle gegen Hannover – das Hinspiel der aktuellen Saison mit 0:1. Hannover hingegen hat in seiner Vereinsgeschichte nur gegen den FC Bayern mehr Pflichtspiele verloren als gegen Schalke. Doch die Niedersachsen könnten heute erstmals seit August 2010 wieder auswärts auf Schalke gewinnen, damals gelang ihnen ein 2:1-Erfolg in der Bundesliga.