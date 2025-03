2. Bundesliga heute: Ulm - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im Donaustadion trifft der SSV Ulm 1846 am heutigen Freitag auf den SV Darmstadt 98. Die historische Bilanz zwischen den beiden Teams in der 2. Bundesliga spricht klar für die Gäste aus Darmstadt. Die Lilien verloren nur eines der neun bisherigen Duelle gegen die Spatzen, und das ausgerechnet auswärts im Juli 1986.

Sein Fehlen könnte die ohnehin schon schwächelnde Offensive der Darmstädter weiter beeinträchtigen, die in den letzten sieben Auswärtsspielen sieglos blieb und zuletzt vier Niederlagen in Folge kassierte.

Ulm kämpft gegen den Abstieg

Der SSV Ulm 1846 befindet sich in einer schwierigen Saison und hat nach 26 Spielen nur 20 Punkte auf dem Konto – die schwächste Bilanz in der Vereinsgeschichte der 2. Bundesliga. Mit dieser Punktzahl gelang es bisher nur Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 1983/84, den Klassenerhalt zu sichern.