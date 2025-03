2. Bundesliga heute: Ulm - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Ulm 1846 steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute im Donaustadion auf den 1. FC Köln treffen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle hat in dieser Saison bisher nur drei Siege aus 24 Spielen einfahren können und steht mit 19 Punkten am unteren Ende der Tabelle.

Allerdings steckt der FC aktuell in einer kleinen Krise, da sie in den letzten drei Zweitliga-Spielen sieglos blieben. Ein weiterer Ausrutscher könnte negative Rekorde einstellen, die der FC unbedingt vermeiden möchte.

Ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel könnte die Fähigkeit des 1. FC Köln sein, Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte zu erzwingen. Mit 215 Ballgewinnen innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor führen sie die Liga an und haben nach solchen Situationen die meisten Schüsse abgegeben.

Der SSV Ulm hingegen hat in dieser Saison bereits sieben Gegentore nach Ballverlusten in der eigenen Hälfte kassiert und lässt nach solchen Fehlern die zweitmeisten gegnerischen Abschlüsse zu. Beide Teams müssen also besonders auf ihre Ballkontrolle achten, um nicht in gefährliche Kontersituationen zu geraten.