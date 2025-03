Aufstieg rückt näher: Köln besiegt Darmstadt

Köln hat gegen Darmstadt trotz eines Blitzstarts Mühe. Am Ende helfen ein Platzverweis und ein Elfmeter.

Der 1. FC Köln ist der Rückkehr in die Bundesliga mit einem Arbeitssieg nähergekommen. Im Abendspiel des 26. Zweitliga-Spieltages besiegten die Kölner am Samstag Darmstadt 98 nach einem Blitzstart 2:1 (1:1). Damit schiebt sich die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber wieder bis auf einen Punkt an den Hamburger SV heran und ist Tabellenzweiter.