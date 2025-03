Neuer Trainer? Zweitligist trifft Entscheidung

Eintracht Braunschweig kämpft in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg. Der Klub spricht Trainer Daniel Scherning das Vertrauen aus.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hält im Saisonendspurt an Trainer Daniel Scherning fest. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekannt gaben, sprach die Geschäftsführung dem Coach nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC das Vertrauen aus.