Braunschweig: 8,5-Sekunden-Treffer reicht nicht in Münster

Im Kellerduell gehen die Löwen quasi mit dem Anpfiff in Führung - dennoch gelingt der ersehnte Befreiungsschlag nicht.

Erst hellwach, dann träge: Eintracht Braunschweig hat im Keller-Krimi bei Preußen Münster trotz eines Blitztores von Richmond Tachie nach 8,5 Sekunden den ersehnten Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Die Löwen kamen am 27. Spieltag im Duell der beiden Traditionsklubs nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, für Münster traf Marc Lorenz per Foulelfmeter ebenfalls in der rasanten Anfangsphase (4.).