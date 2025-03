Chance für Schalke? Raúl soll Klausel haben

Nach Informationen der Sport Bild gibt es eine entscheidende Klausel in Raúls Vertrag bei Real Madrid, die ihm ermöglicht, den Klub zu verlassen, sobald ihm ein Profiverein den Posten als Cheftrainer bietet.

Raúl, der derzeit die zweite Mannschaft in Madrid betreut und dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, könnte also schon bald nach Gelsenkirchen zurückkehren - zumindest theoretisch. Denn nach SPORT1 -Information genießt der aktuelle Trainer Kees van Wonderen aktuell das volle Vertrauen auf Schalke.

Raúl wird nicht Ancelotti-Nachfolger bei Real Madrid

Trotzdem bleibt das Thema im Umfeld der Schalker präsent. Raúls Wunsch, Nachfolger von Carlo Ancelotti zu werden, wurde von den Real-Bossen abgelehnt. Der Spanier selbst soll den Verantwortlichen bei Real bereits mitgeteilt haben, dass er seine Zeit bei den Königlichen nach dieser Saison beenden möchte, um eine neue Herausforderung zu suchen - den Schritt in den Pott zu wagen, wäre definitiv eine.

Die Knappen stecken derzeit in einer sportlich ungewissen Lage. Trotz des jüngsten 2:1-Siegs gegen Hertha BSC ist die Entwicklung unter dem aktuellen Trainer van Wonderen wenig überzeugend. Der Aufstieg in die erste Bundesliga bleibt auf Schalke das große Ziel: Sollte sich das Projekt mit dem Niederländer als nicht tragfähig herausstellen, könnte doch wieder Raúl als neue Hoffnung an die Seitenlinie rücken.