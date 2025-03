Das steckt hinter dem HSV-Paukenschlag um Jansen

Im Jahr 2018 musste der Hamburger SV den schweren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Genau seit diesem schicksalhaften Jahr ist auch Marcell Jansen als Funktionär aktiv. In seinen Rollen als Aufsichtsrat, Aufsichtsratsboss und ab 2019 zweimal als Präsident versuchte Jansen mit dem Klub verzweifelt, in die Bundesliga zurückzukehren.

Nach einigen fordernden Jahren könnte es in dieser Saison für den aktuellen Tabellenführer endlich mit dem Aufstieg klappen, jedoch wird die Jansen-Ära dann dem Ende nahe sein. Der 39-Jährige hat bereits angekündigt, bei der Mitgliedsversammlung am 21. Juni nicht zur Wiederwahl antreten zu wollen .

Im Interview mit der Sport Bild gab Jansen sowohl persönliche als auch sportliche Gründe für seinen Rückzug an. „Das waren intensive Jahre, in denen ich dem HSV alles untergeordnet habe. Nun ist der Moment gekommen, in dem ich mich um meine berufliche Zukunft stärker kümmern möchte“, schilderte er und sieht dies auch im Interesse des Vereins. „Deshalb ist es für den HSV gut, wenn nun ein neuer Präsident frische Impulse und eine gewisse Dynamik mit in den Verein einbringt“, verdeutlichte er.