Doppelpacker Ache führt Lautern auf Platz zwei

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem ungefährdeten Pflichtsieg im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Eine Woche nach der deutlichen Topspiel-Pleite in Hamburg (0:3) setzten sich die Roten Teufel auf dem Betzenberg mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg durch und eroberten zumindest vorübergehend den zweiten Platz.

„Wenn man oben ist, will man auch oben bleiben“, sagte Maximilian Bauer bei Sky . Rangnar Ache ergänzte: „Man muss ja Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Das hat zwei Spiele bei uns nicht geklappt und dann machen wir direkt drei Dinger.“

Mit einem Doppelschlag nach der Pause durch Ragnar Ache (47.) und Kapitän Marlon Ritter (51.) legte das Team von Trainer Markus Anfang den Grundstein für den Sieg, Ache (70.) machte in der Schlussphase alles klar. Der 1. FC Köln kann am Abend (19.30 Uhr LIVE auf SPORT1) beim Karlsruher SC aber nachlegen. Nach Punkten zog der FCK vorerst auch mit dem HSV an der Spitze gleich (beide 42). Für Regensburg bleibt die Lage im Keller nach vier Spielen ohne Erfolg brenzlig.