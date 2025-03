Verletzungs-Schock für Fortuna Düsseldorf

Die Personalsorgen beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf werden immer größer. Wie der Verein vor dem Topspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (ab 19:30 Uhr LIVE auf SPORT1) bekannt gab, hat sich Stürmer Dzenan Pejcinovic ein Mittelfußbruch zugezogen. Noch am Donnerstag hatte die Fortuna die Verletzung am rechten Fuß nicht näher definiert und lediglich mitgeteilt, dass der 20-Jährige „bis auf Weiteres“ fehlen werde.