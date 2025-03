Erneuter Auswärtsfan-Boykott im Niedersachsenderby

SID 07.03.2025 • 13:54 Uhr Die Braunschweiger Fanszene reagiert auf den Teilausschluss mit einem Boykott. Das hochbrisante Niedersachsenderby ist erneut nicht ausverkauft.

Das Politikum Niedersachsenderby geht in die nächste Runde. Auch am Sonntag (13.30 Uhr) wird das Risikospiel zwischen dem Aufstiegsaspiranten Hannover 96 und Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig nicht in einem ausverkauften Stadion ausgetragen. Die organisierte Fanszene der Braunschweiger hat mit einem Boykott auf den erneuten Teilausschluss der Auswärtsanhänger reagiert.

„Wir haben das im Hinspiel auch erlebt. Es ist schade, dass es nicht in einem vollen Stadion stattfindet, denn das macht den Fußball aus - ein Derby mit Stimmung auf beiden Seiten bestreiten zu dürfen“, sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning. Wie die Eintracht am Freitag bekannt gab, seien nur 824 der 2500 Auswärtstickets verkauft worden. Normalerweise passen bis zu 4500 Fans in den Gästeblock.

Bereits für das Hinspiel, das Braunschweig überraschend mit 2:0 gewann, war auf Initiative des niedersächsischen Innenministeriums ein Teilausschluss der Auswärtsfans angeordnet und damit auf die Vorfälle bei vorangegangenen Derbys reagiert worden. Nach zahlreichen Ausschreitungen und dem massiven Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen der Traditionsduells hatte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sogar gedroht, Gästefans künftig gänzlich auszuschließen.

Zur sportpolitischen Brisanz des Duells gesellt sich die sportliche. 96 träumt von der Rückkehr in die Bundesliga, unter Andre Breitenreiter hat das Team noch nicht verloren und liegt als Achter nur drei Punkte hinter dem Relegationsrang drei. Hannover, das in den vergangenen Tagen mit einem mittlerweile offenbar gelösten Zoff um einen Notgeschäftsführer für Wirbel gesorgt hatte, lechzt zudem nach positiven Schlagzeilen in einer unruhigen Phase.

