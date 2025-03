Befreiungsschlag unter Lechleiter: Ulm schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Lucas Röser (51.) und Oliver Batista Meier (57.) sorgten mit ihren Toren nach sieben erfolglosen Spielen in Folge endlich wieder für einen Dreier der Spatzen, die damit vorerst auf den Relegationsplatz sprangen. Clemens Riedel (68.) verkürzte für die Darmstädter, die zwar weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen, ihre Auswärtsschwäche aber fortsetzten und aus den letzten acht Partien in der Fremde nur zwei Punkte holten.

Darmstadts Offensive enttäuscht

Ulm bemühte sich zwar schon in der ersten Hälfte, das Spiel an sich zu reißen. Doch wirklich gefährlich vor das Darmstädter Tor kamen die Gastgeber nicht. Weil auch das Team von Trainer Florian Kohfeldt wenig Produktives in der Offensive zustande brachte, fehlten die Torszenen.