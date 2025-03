Funkel prophezeit Bundesliga-Aufsteiger: "Zu 100 Prozent"

Der ehemalige Trainer des 1. FC Köln sieht den Aufstieg bei einer Niederlage in Paderborn "in Gefahr".

Für die Kölner werde das kommende Topspiel in Paderborn (3.) am Samstag (13.00 Uhr) „zum absoluten Schlüsselspiel“, sagte der 71-Jährige, der als einziger Trainer sechs Bundesliga-Aufstiege, unter anderem mit dem FC (2003), verbuchen konnte, dem Kölner Stadtanzeiger: „Sollten die Kölner verlieren, ist das große Ziel in Gefahr.“ Dann würde die „Unruhe, die bereits unterschwellig zu vernehmen“ sei, deutlich zunehmen.