Herthas Niederlechner und Leistner als Schauspieler bei GZSZ

Florian Niederlechner und Toni Leistner vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC feiern ihre Premiere als Schauspieler. In Folge 8227 der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), die am 10. März ausgestrahlt wird, treten der Stürmer und Verteidiger in einer Gastrolle vor die Kamera. Damit geht für die langjährigen Fans der Kult-Serie ein Traum in Erfüllung.