HSV: Mini-Trainingslager auf Mallorca für den Aufstieg

Über Mallorca in die Bundesliga: Der Hamburger SV bereitet sich mit einem Mini-Trainingslager auf der Baleareninsel auf den heißen Saisonendspurt vor. „Wir wollen bewusst aus dem Trainingsalltag in Hamburg raus und uns mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten“, sagte Trainer Merlin Polzin über die ungewöhnliche Maßnahme: „Dazu werden wir auch bewusst viel Zeit miteinander verbringen, um als Team noch enger zusammenzurücken.“

Der HSV hatte am Freitagabend nur 0:0 gegen die SV Elversberg und am Samstag die Tabellenführung an den 1. FC Köln verloren. Von Sonntag bis Mittwochnachmittag wird die Mannschaft nun auf der Anlage des spanischen Klubs RCD Mallorca trainieren, im Stadt-Zentrum von Palma wird ein Hotel bezogen. Am kommenden Samstag (13 Uhr/Sky) trifft das Team um Stürmer Davie Selke dann beim 1. FC Nürnberg an.