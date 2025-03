2. Bundesliga: Furiose Wende lässt Magdeburg träumen

Der 1. FC Magdeburg mischt weiter kräftig im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit. Trotz Rückstand gewann das Team von Trainer Christian Titz am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen Darmstadt 98 mit 4:1 (0:1) und s chob sich auf Relegationsrang drei .

Fraser Hornby (29.) hatte die Gäste vor der Pause zunächst in Führung gebracht, doch Xavier Amaechi (56.), Livan Burcu (73.), Abu-Bekir El-Zein (78.) und Martijn Kaars (81.) mit seinem 16. Saisontor drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel. Darmstadt verpasste somit den zweiten Sieg in Folge, der Vorsprung des Teams von Trainer Florian Kohfeldt auf den Relegationsplatz 16 beträgt nach der Niederlage sechs Punkte.