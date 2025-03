Matchwinner Königsdörffer: "Spiel hat perfekt zu mir gepasst"

Zweimal getroffen, an allen Toren beteiligt - Matchwinner Ransford-Yeboah Königsdörffer war nach dem nächsten Big Point des Hamburger SV rundum zufrieden. "Das Spiel hat perfekt zu mir gepasst, und ich konnte die Räume gut nutzen. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte", sagte der Stürmer des Fußball-Zweitligisten über das 3:0 (2:0) beim 1. FC Magdeburg. "Ich wusste, dass ich die Chance habe, alles zu zeigen, und genau das wollte ich nutzen."

Weil Torjäger Davie Selke wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt war, durfte Königsdörffer in der Spitze ran - und er brauchte keine Anlaufzeit. Erst traf der ghanaische Nationalspieler zum 1:0 (9.), dann lenkte Marcus Mathisen eine scharfe Hereingabe Königsdörffers ins eigene Tor. Nach der Pause sorgte der 23-Jährige für den Endstand.

"Jetzt gehen wir als Tabellenführer in die Länderspielpause. Das gibt uns die Möglichkeit, die Köpfe freizubekommen, bevor wir im Endspurt noch einmal alles raushauen", kündigte Königsdörffer an. Ein Sonderlob gab es von Robert Glatzel, der beim HSV sein Comeback nach fünfmonatiger Verletzungspause gab: "Über die tolle Leistung von Ransi freue ich mich am meisten."