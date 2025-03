Zweitligist entlässt offenbar Trainer

Thomas Wörle hatte Ulm in der Regionalliga übernommen und zuletzt den Durchmarsch in die 2. Liga geschafft. Dort kämpft das Team gegen den Abstieg.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat sich offenbar von seinem Aufstiegstrainer Thomas Wörle (43) getrennt. Das berichten am Dienstag die Südwest Presse , die Neu-Ulmer Zeitung und Sky übereinstimmend, drei Tage nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln (0:1). Der bisherige U19-Trainer Robert Lechleiter (44) übernimmt den Aufsteiger demnach bis auf Weiteres.

Ex-Profi Wörle hatte den SSV Ulm im Sommer 2021 als Regionalligist übernommen. Zwei Jahre später gelang der Aufstieg in die 3. Liga und gleich der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Ulm kehrte damit nach 23 Jahren in die Zweitklassigkeit zurück.